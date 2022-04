A fiatalok helyes közlekedésre nevelése céljából megszervezett, országos kezdeményezésű program megyei döntőjén a vasi középfokú oktatási intézmények 15. életévüket betöltött, de 20. életévüket még el nem ért tanulói vettek részt - olvasható a police.hu-n.

A versenynek a Főkapitányság Söptei úti objektuma adott otthont, ahol az ünnepélyes megnyitó után a fiatal versenyzők elsősegélynyújtással kapcsolatos és közlekedési ismereteket igénylő feladatlap kitöltését követően, az ügyességi akadálypályán is bizonyították tudásukat. A személygépkocsi kategóriában induló versenyzőknek a városban történő vezetés során is bizonyítaniuk kellett. A lelkes résztvevőknek nagyfokú koncentrációra és ügyességre is szükségük volt ahhoz, hogy a gyakorlati pályán is sikeresen teljesítsenek.

Kerékpár kategóriában Süle Réka, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tanulója; segédmotor-kerékpár kategóriában Czöndör Benjámin, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Technikum diákja; személygépkocsi kategóriában pedig a Vas Megyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium tanulója, Sipos Dávid volt a legeredményesebb.

A különböző versenyszámokban első helyezést elért diákok a Veszprém megyében megrendezendő országos döntőben is bizonyíthatnak.