Liszt, méz, tojás, cukor, fűszerek – az ősi recept ennyi hozzávalót ír a mézeskalácshoz, amely díszítésében a legváltozatosabb süteményünk. A karácsonyi asztalról nem hiányozhat, de a kőszegi szakkörbe járók húsvéti asztalán is helye lesz. Mintha egy mézeskalács-manufaktúrába csöppentünk volna, ahol az írókázás közben helye van a csendnek, a beszédnek, a humornak is, olyan volt benézni az egyik foglalkozásukra. – Régóta sütök mézeskalácsot, aminek nagy hagyományai vannak Magyarországon, még ha más kultúrákban is megjelent. A tökéletes mézeshez összegyúrom a tésztát, legalább egy éjszakát a kamrában pihen, hogy a hozzávalók összeérjenek. Másnap megsütöm, majd ismét pihenni hagyom, hadd levegőzzön. Utána szép, fényes és sima cukormázzal kelnek életre a kalácsok – meséli Ildikó.

A szakkör születéséről is beszél: eredetileg női kört tervezett, amelynek részeként a mézeskalács- és a rétessütést is tanultak volna a résztvevők, aztán a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) tavaly ősszel felhívást hirdetett a művelődő közösségek újjáélesztésének támogatására. A választható kézműves tevékenységek egyike volt a mézeskalács. Az NMI biztosította a húsz alkalomhoz elég alapanyagot, a szükséges eszközöket és a videós tananyagot. Ők már ezt megelőzően vásároltak gyúródeszkát, sodrófát, sütőt, alapanyagokat. A Facebookon meghirdetett szakkör másnapra betelt. Ildikó optimálisan tíz emberrel tud úgy együtt dolgozni, hogy mindenkire jusson idő és fejlődhessenek is. Először az alapokat tanulták meg, azóta a tematikát mindig a közeledő ünnepkörhöz párosítja. Készítettek piros szívet, magos, ütőfás mézeskalácsot, karácsony előtt rengeteg puszedlit sütöttek, szilvalekvárral töltöttet, hagyományost, cukormázzal bevontat, mogyoróst, egy nagyobb adag mézest pedig a rászoruló gyerekeknek juttattak el, hiszen fontosnak érzik, hogy másnak is segítsenek.