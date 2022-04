Gyűjtéskor fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a hasonló körülmények között élő májusi gyöngyvirággal, illetve a kikericcsel – ez utóbbi két növény azonban mérgező, leveleik emberi fogyasztásra alkalmatlanok! Azonban egy egyszerű trükkel megtudhatjuk, tényleg medvehagymát készülünk begyűjteni – esetleg valami mást.

Csak meg kell dörzsölni és megszagolni a kiszemelt növény levelét. A medvehagyma és a másik két növény közti különbség az, hogy a medvehagyma levelei és virágzata is erősen fokhagymaillatúak, míg a másik két növény nem bocsát ki hasonló aromákat. Nem árt tudni azt sem, hogy a jelenleg érvényes törvényi szabályozás szerint magánszemély naponta, saját felhasználására két kilogramm medvehagymát gyűjthet állami, nem védett területen. Természetvédelmi területen a medvehagyma gyűjtése egyértelműen tilos!

Ha viszont legális gyűjtőterületen járunk, és be is gyűjtöttük az engedélyezett két kilót, nekiláthatunk elgondolkodni azon, hogy mit készítsünk belőle. Nyersen feldarabolva, vajas kenyérre szórva vagy salátákhoz keverve is nagyon finom – ezzel sokat bajlódni sem kell. Leveseket, burgonyás ételeket fűszerezhetünk vele, vagy főzhetünk belőle medvehagyma-krémlevest (ehhez receptet is mellékelünk gasztro rovatunkban). Rizses és tésztaételek szószához is rendkívül finom. Eleink is szívesen fogyasztották.

Hagyományos népi étel a beré – más néven tócsni vagy lapcsánka, aminek különleges ízű változatát is adhatja egy kis medvehagyma, amely jellegzetesen erős illatát az ételekbe keverve elveszti, így nagyon kellemes aromát ad. De elkészíthetjük a spenóthoz hasonlóan akár főzelékként. Rántás nem kell hozzá, enyhén párolva, majd összeturmixolva finom – és egészséges – étel.