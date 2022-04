A játszóteret a Magyar falu program ötmilliós támogatásából újították fel. – A játszótér eszközei már elhasználódtak, ezért volt szükség a felújításra – tudtuk meg Kurucz Attila polgármestertől.

– Meg kellett felelni a mai szabványoknak is. Tíz játékot cseréltünk, lett új homokozó és csúszda is. Elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer első üteme, a TOP 129 millió forintos támogatásával. Háromezer méter árok épült, ennek fele egy két méter mély védőárok a falu fölött, amely megvédi a települést a lezúduló csapadékvíztől. A József Attila utca teljes hosszán betonelemekkel bélelt árkok készültek. A végéhez közeledik a kultúrház felújítása is, a Magyar falu programban 30 millió forintot kapott erre a település.

– Összefogásunk Kemenessömjénért számos komoly eredményt hozott az elmúlt években – mondta Ágh Péter. – Jutott forrás útfelújításra, közterületi eszközökre, az önkormányzat épületének fejlesztésére, elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlására is.