Sokan egyénileg szervezik utazásaikat: repülőjegyet, szállást foglalnak, aztán útikönyvvel, térképpel, okostelefonnal felszerelkezve veszik nyakukba a várost. Mások ragaszkodnak a szervezett utazáshoz, a tűpontosan megtervezett programokhoz, a „biztos pontnak” számító idegenvezetőhöz. Mindegyiknek van előnye és hátránya, azonban tény: egy, a várost ismerő és értő kísérő rengeteg élményt és tudást tehet hozzá egy-egy utazáshoz.

A sok kincset rejtő Louvre múzeum ikonikus üvegpiramisa

Forrás: Nagy Ildikó

A veszprémi Bálint Péter például Párizshoz. És akkor hagyjuk most a kötelező köröket, mert bár persze, hogy négy órát időzünk a Louvre-ban – és így is csak a töredékét látjuk –, lövünk egy szelfit Mona Lisával, megcsodáljuk az impresszionisták festményeit az Orsay Múzeumban, elsétálunk a körbekerített, a tervek szerint 2024-ben újra látogatható Notre Dame-hoz, és a Moulin Rouge forgó lapátjai alatt erőt gyűjtve a Montmartre galériákkal teli utcáin felbaktatunk a Sacré Coeur-bazilikához, és igen, kivilágítva is megnézzük az Eiffel-tornyot – a város ezeken kívül is tartogat különleges élményeket.

A Notre Dame, ami a 2019-es tűz után a tervek szerint 2024-ben újra látogatható lesz.

Forrás: Nagy Ildikó

A Vogézek terén például XIII. Lajos lovas szobra előtt állva felpillanthatunk annak a háznak az ablakaira, amelyben Victor Hugo írta regényeit, és megeshet, hogy közben elsétál mellettünk Clémence Poésy, a ma már felnőtt gyerekünk egykori kedvence a Harry Potter-filmből. És egy jó idegenvezetőnek hála a Sully-palota homlokzatára is máshogy nézünk fel, miután megtudjuk, hogy a Marquise de Merteuil-t játszó Glenn Close melyik ablakban leste-várta a Vicomte de Valmont-t alakító John Malkovichot a Veszedelmes viszonyok című filmben. Az Invalidusok dómjában megszeppenve állunk Napóleon sírjánál, a Diadalív köveire vésett napóleoni csaták között megkeressük a győrit jelző Raab feliratot, a Pantheonban pedig – még ha nem is illik –, elmosolyodunk magunkban látva, hogy Voltaire és Rousseau haláluk után is egymással szemben állnak, pontosabban nyugszanak.

A Vogézek terének egy részlete. A jobb oldali házsor bal szélén lévő házban élt és alkotott Victor Hugo, a lakás ma múzeum

Forrás: Nagy Ildikó

És mi fér még bele ebbe a pár napba? Eszünk Croque Madame-ot, megkóstoljuk a világ állítólag legfinomabb macaronját, bepillantunk Ady kedvenc kávézójába, bolyongunk Rodin szobrai között, iszunk egy kávét a Café de Flore-ben – ahol annak idején Picasso és Hemingway is sokat időzött –, sétálunk a Tülériák kertjében, állunk a Concorde téren a guillotine helyén, a Bastille-ról elnevezett tér járdáján megkeressük az egykori várfal vonalát jelző fémlemezeket, a Vendome térre pedig odaképzeljük Catherine Deneuve-öt. És igen, Radnóti is „megvan”: igaz, csak buszból, de látjuk, hogy a Boulevard St Michel és a Rue Cujas sarkán egy kissé tényleg lejt a járda.

KÁRTYÁZZUNK!

Párizsban érdemes múzeumkártyát váltani: a kétnapos változatot 52 euróért vehetjük meg, és minden állami múzeumban elfogadják. A kártyával nemcsak pénzt, időt is spórolunk: a beléptetésnél ugyanis elsőbbséget élveznek a múzeumkártyával érkezők. A múzeumokhoz, legfontosabb látnivalókhoz metróval is eljuthatunk: a városban 16 – látványnak sem utolsó – metróvonal van, a megállókban kifüggesztett térképek alapján könnyű tájékozódni. Bár nemsokára bevonják, még lehet kapni tízdarabos jegytömböt, ami 16,99 euróba kerül.