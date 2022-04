A Magyar Energetikai és Köz mű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi szak emberei összegyűjtötték, hogy energiahatékonyság és fenntarthatóság szempontjából mire érdemes odafigyelni háztartási gép vagy elektronikai eszköz vásárlásakor. Először célszerű megvizsgálni, pontosan mire van szükségünk. Aki egyedül él, annak nem a legnagyobb mosási teljesítményű mosógépet vagy a legnagyobb űrtartalmú hűtőszekrényt kell megvennie.

A nagyobb teljesítményű eszközök nemcsak drágábbak, de több villamos energiát és egy mosógép vagy mosogatógép esetén több vizet is fogyasztanak. A kiválasztott berendezések energiafogyasztási jellemzőiről a kötelezően feltüntetett energiacímkék szín- és betűkódjai adnak tájékoztatást. Az energiacímkék egységes, színnel is jelzett A–G skálát használnak az összes termékre vonatkozóan, ahol az energiahatékonyság szempontjából az A jelzés jelenti a legjobb minőséget.

A 2021. március 1-jétől megújult címkéket a háztartási hűtőkön és fagyasztókon, a borhűtőkön, a mosógépeken, valamint a mosó-szárító gépeken, a mosogatógépeken, a tévéken és a kijelzőkön, illetve a fényforrásokon találhatjuk meg. Az energiacímkék a fogyasztók tudatos döntését segítik, hiszen a termékek ára és fogyasztása mellett fontos tényező az is, hogy ezeknek az eszközöknek kisebb a környezeti terhelésük. Hiába választottunk energiatakarékos gépet, ha nem figyelünk oda, sok pénzt dobunk ki az ablakon. A készülékek stand-by üzemmódban is használnak fel energiát, és a konnektorban felejtett töltők is fogyasztják az áramot.