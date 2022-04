Az élő állat tartása komoly felelősséggel jár, egy elhamarkodott döntés akár végzetes következménnyel is járhat a kisállat számára. Húsvét előtt érdemes végiggondolni, hogy valóban akarunk-e élő állatot tartani a lakásban. Ezt jól meg kell fontolni, hiszen több évre előre meghatározza a hétköznapokat. A napi etetés, itatás, tisztán tartás, ki vigyáz rá nyaralás alatt, mind-mind olyan dolgok, amikre hirtelenjében nem gondolnak a szülők, amikor gyermekeikkel meglátják a pici, bájos, puha, kedves kis jószágokat.

Az Állatvédők Vasi Egyesületénél is vannak kidobott, a menhelyre leadott nyuszik, van olyan állat, amely már több éve ott van. Dienes Szandra, az egyesület tagja szerint a nyuszi nagyon érzékeny állat, és ráadásul a tartása sem olcsó. – Célszerű az otthon tartott nyuszit beoltani, a menhelyünkön lévők is be vannak oltva például szúnyogcsípés ellen, mert abba bele is halhatnak. Ivartalanítani is kell őket, hiszen a bak nyuszik elég büdösek, ha ivarosak – mondta el Dienes Szandra. – A tápoknál figyelni kell arra, hogy a nyulak fűevők, tehát a legfontosabb táplálékuk a széna. E mellett azonban még ott vannak a prémium minőségű tápok, ezekben létfontosságú anyagok vannak, amelyek a szervezetüknek kellenek.

A törpenyuszik kényesebbek, a házi nyuszik kevésbé, de ugyanúgy szerethető mind a kettő. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ha szeretnének nyuszit tartani otthon, azt jól fontolják meg vásárlás előtt. Az ünnepek után nagyon sokszor kerülnek be hozzánk tapsifülesek. Akiben van egy kis felelősségtudat, az felhív minket, megkeresi az egyesület Facebook-oldalát vagy honlapját, és odaadja az állatot. De nagyon sokszor van az, hogy az utcára teszik ki őket. Két éve van már két olyan nyuszink, amelyek így kerültek hozzánk. Volt olyan is, amelyiket sírva adta át a tulajdonos, és elmondta, hogy a legrosszabb ötlete volt, amikor húsvétra megvette a gyerekeknek.

Tavaly például Szombathelyen a belvárosban fogtunk be egy nyuszit húsvét után. Egy családé volt, de megunták a gyerekek – mesélte lapunknak Dienes Szandra. Ha valakinek kérdése van a nyuszitartással kapcsolatban, akkor tegye fel az Állatvédők Vasi Egyesülete Facebook-oldalán, mert azt több egyesületi tag olvassa, és hamarabb kapnak választ. Ott van még segítségnek Budapesten az Első Nyúlmentő Alapítvány, őket is folyamatosan lehet keresni a [email protected] e-mail-címen. Az ünnepi időszakra, egykét napra hazavinni egy nyuszit nem túl jó ötlet, akkor már inkább csokinyulat kapjon a gyerek. Ha mindenképpen azt szeretnék a szülők, hogy a gyermekük nyuszi közelébe kerüljön, az állatvédők azt tanácsolják, vigyék el a gyerkőcöt állatkertbe vagy az Állatvédők Vasi Egyesületének Szombathely és Nárai között lévő telepére. Közösen el tudnak menni megnézni az ott élő nyuszikat, és a gondozók megismertetik őket a nyúltartás fortélyaival.