– Az idei jelentős haláremelkedés és halhiány mellett szerencsére kellemes meglepetések is érik a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségét. Eddig a 260 mázsás tavaszi pontytelepítés mellett, a korábban komoly nehézségekbe ütköző egy-két nyaras csukatelepítéseink is szerencsésen alakultak, amiért mindent meg is tett a szövetség – tájékoztatott Mesterházy József halgazdálkodási csoportvezető.

A szövetség szándékai ellenére sajnos nem minden évben van lehetőség ilyen változatos korosztályú és kiváló állapotban lévő ragadozók telepítésére. Az idei anyacsukák és kisebb, egynyaras példányok mellett a Balaton Halgazdálkodási Zrt. varászlói telephelyéről 239 kg 20–40 dkg közti növendékcsukát vásároltak, míg a Somogy megyei Bérhalász Kft.-től nagyméretű (50–80 dkg-os), egynyaras csukák érkeztek 358 kg mennyiségben. A helyszíni mérést követően áprilisban, hivatásos halőrök segítségével kerültek az alábbi vizekbe a kis „krokodilok”: Marcal folyó (25 kg), Rába Sárvár–Nick közötti duzzasztott szakasz (58 kg), Rába Ikervár–Rum közötti szakasza (50 kg).

És természetesen jutott bőven a tavakba is: Csánigi Kavicsbánya-tó (50 kg), merseváti tó (50 kg), újperinti I. sz. bányató (75 kg), szombathelyi horgásztó (50 kg), gencsapáti horgásztó (50 kg), Gersekaráti Sárvíz-tó (89 kg), vasvári tavak (50 kg), rábasömjéni tó (50 kg). A csuka jól alkalmazkodik a környezetéhez, mozdulatlanul beleolvad a környezetbe, így várja áldozatát. A környezetével szemben igénytelen, a hegyvidéki patakok kivételével minden víztípusban megél. Nagyobb állományai a dús növényzetű, de nyílt vízzel is rendelkező tavakban, holtágakban alakulnak ki.

A frissen feltöltött csatornák, tavak benépesítésében úttörő szerepet játszik. Mivel a most telepített állománynak csak egy része haladja meg a jogszabályban előírt méretkorlátozást, arra kérik a horgászokat, hogy valamennyi halfaj fogása esetén járjanak el minél kíméletesebben, illetve tartsák be a hatályos halvédelmi előírásokat.