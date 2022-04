– A haladó angol kategóriába majdnem kétszáz tanuló nevezett, közülük 28 diákot hívtak be a döntő megmérettetésre. Örömünkre a szegedi eredményhirdetésen kiderült, hogy Iván Szabolcs első helyezést ért el – újságolta felkészítő tanára, Siposné Káldy Gyöngyi. Azzal folytatta: egy nagy megmérettetés vár még Szabolcsra. Május 14-én Békéscsabán lesz az országos angol nyelvi verseny döntője, ahova a diák megyei első helyezettként került be, minden más megye első helyezettjénél magasabb pontszámmal.

– Szabi ötéves korában már folyékonyan, hangsúlyozva olvasott. Kicsit később, hat-hét éves korában kezdett el önállóan angol szavakat is tanulni játékokhoz, videókhoz – mesélte édesanyja, Németh Kata. A vasvári diák külön órákra sosem járt, Frigyné Kiss Éva tanárnő vette a szárnyai alá harmadiktól, negyedik osztálytól pedig Siposné Káldy Gyöngyi segíti őt a fejlődésben. – Ő bátorította a jelentkezésre is, mert egyébként Szabi nem egy versenyzős alkat – árulta el az édesanyja. Szabolcs negyedikesként a Mozaik angol verseny ötödikeseknek, hatodikosoknak meghirdetett kategóriájában jutott a győri döntőbe, fiatalabbaknak ugyanis nincs versenylehetőség angolból. Akkor is az élvonalban végzett, csakúgy, mint a pandémia éveiben még kétszer. Idén már személyes részvétellel zajlott a döntő. Szabolcs hibátlan tesztet írt, és első lett! Mindenki nagyon büszke rá.