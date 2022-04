Szombaton reggel még aggódtak a szervezők, hogy a borongós időjárás mennyire ijeszti el a látogatókat a pityerszeri húsvétváró programtól. De aztán kisütött a nap, és 11 óra körül már a Szala völgyéig lógott a parkoló autók sora, és gyalogosan is sokan igyekeztek a népi műemlékegyüttes felé. A kis sátorban felállított színpadon éppen a kisgyerekes családoknak szóló Zenés buborékkaland című előadás zajlott, de délutánra a Csádé zenekart is ide várták. A kirakodóvásárban díszített mézeskalácsból volt virágos, szívecskés, tojás- és nyusziforma, szörpből akadt vilmoskörte, csalán, naspolya és mézes korminszőlő, de vásárolhattunk tökmagos-krumplis pogácsát és bodzavirágzselét is.

Az egyik standon óriási kerámianyulakat, mellette pedig cirbolyafenyő-forgáccsal töltött párnákat csodálhattak meg az érdeklődők. A vásári tömegtől kissé távolabb a frissen serkent fűben kisgyerekeknek tartott játszóházat Palotai Ágnes óvónő. Dél körül már hoszszú sor állt a kürtős kalácsos előtt, de sokan várakoztak arra is, hogy kipróbálják a fazekaskorongozást, és a kötélverést. Végig lehetett nézni, hogyan kap vesszőfonatos külsőt egy üveg, és lesz belőle demizson, hamar benépesült a szabadtéri rögtönzött tojáspingáló, kavicsfestő műhely is. Délre már sok kisgyerek ügyeskedett, hogy a csupasz lúdtojásokból ecsettel, szivaccsal, ragasztható mintákkal igazi hímes tojást készítsen. Katona Dánielék rokonokkal, barátokkal Budapestről érkeztek a hosszú hétvégére.

Nola, Milike, Mira és a kétéves Adél teljes művészi elmélyüléssel pingálták a tojásokat, míg a férfiak a helyi nedűket kóstolgatták. Juhász Istvánné, a 82 éves dédimama a babakocsiban szendergő Kátyára vigyázott. Elmondta, hogy tizennégyen jöttek most Budapestről, és öt napra béreltek ki egy vendégházat Szalafőn.