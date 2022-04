A fesztiválon a Körmendi Kastélyszínház Társulat, a Vasvári Játékszín és házigazdaként, a Sok-szín-pad Társulata állt színpadra.

Nika Róbert, a Sok-szín-Pad Társulat vezetője szerint a pandémia után azért is jó amatőr színházi találkozót tartani, mert a nagy bezártság után ismét lehet egy kis közösségi élet, mellette pedig hasznos felkészítő is a rendezvény társulatuk számára egy nyári fesztiválra.

- A nézőknek tetszettek az előadások, bár azt mindenki tudja, hogy egy amatőr színjátszó fesztiválra embereket bevonzani mindig nehéz. Ennek ellenére nem panaszkodom, szerencsére nekünk megvan a törzsközönségünk - mondta el kérdésünkre a társulat vezetője. Majd úgy folytatta: - Általában mire a mi előadásunk következik, addigra mindig megtelik a nézőtér. Idén nagy örömmel vettük, hogy elfogadta felkérésünket Kelemen Zoltán, a Weöres Sándor színház tagja. Ő értékelte a fesztivál végén az előadásokat.

Nika Róbert beszélt arról is hogy véleménye szerint az eltelt két év alatt, a koronavírus-járvány idején sokan talán egy kicsit ellustultak, ezért is volt hasznos, hogy szigorú szakmai szem figyelte most előadásaikat és kaptak szakmai visszajelzést.

A társulat vezetőjétől megtudtuk, a büki Sok-szín-pad Társulat országos fesztiválra készül: június 24-én Adácson állnak majd színpadra.