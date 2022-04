2020 nyara óta, hetente egyszer maláta és komlószag terjeng egy bécsi idősek otthona, a Haus Atzgersdorf folyosóin. Terápiás céllal ugyanis sörfőzésbe kezdtek, hogy kellemes időtöltést kínálhassanak a lakóknak. A sörfőzés másik haszna, hogy jó hatással van az idősek egészségi és mentális állapotára is. Mivel minden egyes lépést – a cefrézéstől az üvegek mosásán és lezárásán át a címkézésig – kézzel csinálnak, a résztvevőknek folyamatosan koncentrálniuk kell és a finommotorikus mozgásra is szükség van. Az illatok – főleg a demens lakóknál – emlékeket ébresztenek és nem utolsó sorban javul a résztvevők önértékelése. Egy-egy alkalommal hat-nyolc lakó segít a sörfőzésben, amit természetesen szakember vezényel le.

Oma és Opa – a Haus Atzgersdorf nyugdíjasotthon saját főzésű söre

Forrás: KWP / Andreas Hormarcher

Az otthonban Oma és Opa névre keresztelt bécsi lagert illetve Hellga és Hellmut néven futó világos sört készítenek, hetente 150 üveggel. Mindig a lakókkal közösen döntik el, hogy éppen melyik fajtát főzzék. A kész söröket nemcsak az atzgersdorfi otthon lakói kóstolhatják meg, hanem további másik harminc idősek otthonába is szállítanak, ahol 2 euróért lehet megvásárolni egy 0,33-as üveg Omat vagy Opat. A bécsi idősotthonokat összefogó Häuser zum Leben intézményeiben egyébként nemcsak sört főznek, hanem saját mézet, fűszernövény-keverékeket és diópálinkát is előállítanak. Ezenkívül van egy saját cukrászatuk is, ahol süteményeket és más nassolnivalókat készítenek – természetesen az idősek bevonásával.