Egyszerre folyik országgyűlési választás és a gyermekvédelmi népszavazás hazánkban. A szabályos eljárás az, hogy a bizottság tagja minden külön kérdés vagy igénylés nélkül mindhárom szavazólapot (1- egyéni jelöltek 2. pártok 3. népszavazás) átnyújtja a választópolgárnak szavazás végett. Szándékos, tömeges választási csalás gyanúját veti fel az, hogy több szombathelyi szavazókörben a szabályos eljárással szemben külön megkérdezi a bizottság a választókat, hogy kérik-e a népszavazási szavazólapot is?

Sokan jártak így, és sokan be is jelentették ezt nálunk. A legismertebb ilyen személy bizonyára dr. Puskás Tivadar volt polgármester, aki hangot is adott a bizottság előtt nemtetszésének, amikor ezt az törvénytelen kérdést feltették neki. A szándék világos: a kérdezők politikai okból csökkenteni kívánják a népszavazáson részt vevők számát.

Először Illés Károly FIDESZ-elnök, majd az újabb bejelentések hatására én magam is felhívtam dr. Károlyi Ákos jegyző urat, a választás és népszavazás törvényességéért felelős személyt Szombathelyen. Intézkedést ígért; majd meglátjuk! - olvasható Hende Csaba közösségi oldalán.