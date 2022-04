Kilenc produkciót mutattak be a Dunántúl különböző pontjairól érkezett fiatalok, akik a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség égisze alatt Gerlecz László szervezésében gyűltek össze. A zsűriben helyet foglalt Kökény Richárd Harangozó Gyula-díjas táncművész is, aki korábban két évtizeden át a Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője volt. – Járva az országot, sok tapasztalatot tudok szerezni. Itt azt láttam, hogy ez a kétnapos összejövetel nagyon hasznos volt, eredeti adatközlő táncosokat is láthattak a gyerekek.

A kedd esti gála jó kis buli volt, együtt énekeltek, táncoltak. Úgy vélem, ha ennek a generációnak van kötődése a hagyományhoz, a szerelmese lesz – mondta. – A fiatalok természetes szituációkat hoztak elénk, jó töltöttséggel, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok meg tudják tanítani a néptánc szépségeit. Azt kívántuk a gyerekeknek, hogy vigyék tovább a népi kultúrát, és pár év múlva ők üljenek a helyünkön.