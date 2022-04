– A fő az, hogy meglegyen a test, a lélek és a szellem harmóniája, ez a holisztikus gyógyítás alapja – mondta bevezetőjében a 74 éves Papp Lajos, akinek előadása mélyen megérintett minden jelenlévőt, mert az orvosprofesszor megnyitotta életét. – Azért jöttem, hogy elmondjam Önöknek, nem szabad önszántunkból meghalni. Minél több a gyökér, a kapocs – például a gyermek, az unoka, a barát – annál jobban itt tudunk maradni ezen a földön. De én sem vagyok különb másoknál, öt infarktuson, és nyolc szívbeavatkozáson vagyok túl. Nekem a Jóisten ötször adott lehetőséget arra, hogy visszajöjjek erre a földre, azért, hogy szolgáljam a betegeket. A professzor arra is kitért, hogy korábban napi öt-hat doboz cigarettát szívott el, másfél-két órát aludt, mert csak így volt ideje a tudományos munkára, a műtétekre és a rá bízott klinikák vezetésére. 2020. december 16-án szokott le végleg, azért mert öt unokája van.

Feltette magának a kérdést: milyen öregapa az, aki az unokája elől szívja el az élet lehetőségeit? – Ha belehalok, akkor sem gyújtok rá többet – mondta. Papp Lajos professzor felidézte a zalaegerszegi és a pécsi szívsebészetek megalakítását, ami komoly munka volt. – Sehol nem operáltak olyan sikerrel, mint ezekben a kórházakban. De amikor elvesztettünk valakit, akkor nem vigasztalt, hogy a világon a legjobb eredménnyel végezzünk a munkánkat, mert a Talmudban írva van: aki egy ember életét elveszti, az az emberiség életét veszíti el. Az előadás végén ismét a harmónia kérdése került szóba: – A test 70-80 százalékban vízből áll. Ha szépet, jót, szeretetet sugároz az ember, akkor a víz rendeződik a sejtekben, magyarul az ember is rendezetté válik. János apostolt hozom példaként, aki Jézus legkedvesebb apostola volt. Történelmileg igazolt, hogy életének utolsó tíz évében mindössze két szót ejtett ki: Szeressétek egymást! Én is csak ezt tudom mondani: mert a szeretet az egyetlen olyan univerzális gyógyszer, amely a testre, a lélekre és a szellemre is hat.