A több száz érdeklődő bemutatókon vehetett részt, kipróbálhatták a pedálos gokartokat, az e-bike-okat, e-rollereket és a segwayeket. Ügyességi versenyt szerveztek a gyerekeknek, az egylet vezetésével pedig kerékpártúra indult. A bringásoknak ingyenes kerékpár-beállítási és -javítási lehetőséget is biztosítottak.

– Minden, ami az egészséges életmódot népszerűsíti, az itt élők komfortérzetét javítja, fontos a város számára – mondta az alpolgármester. – A KRESZ-park is ezt a célt szolgálja, és a fejlesztés nem áll meg. Lassan körbeér a kerékpárút-hálózat, Sárvárt szinte minden irányból biztonságosan lehet megközelíteni két keréken is. Most újabb három projekt előkészítésén dolgozunk – jelezte Szabó Zoltán. A képviselő-testület csütörtöki ülésén döntött a Széchenyi Terv Plusz turizmusfejlesztési keretéből megvalósítandó 100 százalékos támogatottságú, a Gyöngyös patak melletti új nyomvonalú kerékpárút pályázatának benyújtásáról