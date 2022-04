Meskó Krisztián nevelte – szervezte, alakította, terelgette – az idén nagykorúvá lett „gyereket”, Táplánszentkereszt után Vép öt éve vált a 18 éve szárba szökkent fesztivál gazdájává. – A húszas éveimben jártam, amikor elkezdődött a VAS-FILM és végigkísérte a szakmai pályámat. A célját, hogy legyen a vasi filmes alkotóknak találkozóhelye, most is betölti, sőt országossá alakult, az amatőrből pedig függetlenfilm-szemlévé váltunk. A technikai fejlődés is tetten érhető, azzal pedig, hogy Vép befogadta és támogatja a fesztivált, ismét bővültek a lehetőségeink. Az alapvetéseken a következőkben sem akarunk változtatni, tervezzük viszont egy díj alapítását, még nagyobb rangot adva a találkozónak.

A fesztivál látogatóit szombaton Kovács Péter, Vép polgármestere is köszöntötte. Mint mondta, az, hogy a mozgókép-ünnep megérte a 18. alkalmat, köszönhető kitalálójának és azoknak, akik alkotóként neveznek évről évre. Filmrajongó lévén péntektől vasárnapig szinte végig jelen volt a vetítéseken.

Verhetetlen páros címmel írt könyvet Bud Spencer és Terence Hill közös filmes pályájáról Király Levente. A VAS-FILM felvezetéseként péntek este a közmédiában dolgozó szerzővel beszélgetett Meskó Krisztián. Egyebek mellett arról, hogy míg Magyarországon hatalmas népszerűségre tett szert a sportolóból színésszé lett Carlo Pedersoli, azaz Bud Spencer, addig Olaszországban filmes párjával együtt máig B-kategóriás, másodvonalbeli művészekként kezelik őket. – Az igazságosztó Bud Spencer filmjein nőttem fel. Már gyermekként rengeteg mosolyt csalt az arcomra. Mindenki ismeri őt mint színészt, de talán kevesebben mint embert – fogalmazta meg Király Levente. Aztán a nápolyi születésű Bud Spencer sokoldalúságát ecsetelte: úszó és vízilabdázó múltját, feltaláló énjét, azt, hogy UNICEF-nagykövet volt és egyetemi tanár, játszott orgonán, zongorán, trombitán, gitáron, hat nyelven beszélt, 120 filmben szerepelt és megannyi dolgot kipróbált az életében. Hitvallását is szóba hozta, mi szerint földi létünk, ha értelmesen töltjük, sok mindenre elegendő. És életfilozófiáját: „Futtetenne, azaz Fütyülj rá! Legyints rá!

A közönségnek meglepetés Bud Spencer-filmet hozott, ami három évvel a színész halála után készült, 90. születésnapja apropóján – Király Levente a mozgóképpel és a könyvvel tisztelgett „ a legendás pofonosztó” emléke előtt. A könyvben pályatársak, köztük színészek, rendezők, operatőrök, forgatókönyvírók kaszkadőrök, látvány- és jelmeztervezők, zeneszerzők mesélik el személyes élményeiket a sztárpárosról. A több fesztiváldíjat nyert Piedone nyomában című film rendezőjeként pedig Király Levente 2019-ben megkapta az egyik legrangosabb állami kitüntetést, a San Gennaro-díjat Olaszországban.

A VAS-FILM-re visszakanyarodva: kíváncsian várjuk jövő április 22-23-án a folytatást.