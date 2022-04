Az első tíz percben nagyon görcsösen játszott a házigazda, a sok elszórt labda mellett szinte átjáróház volt az SZKKA védelme. Az Alba lendületesen, a szombathelyiek hibáit maximálisan kihasználva alakított ki egyre nagyobb előnyt. Tomasevic sem állt a helyzet magaslatán a kapuban, egyre-másra hullottak be a labdák a ketrecébe. A 18. percben sokadjára ment el öt góllal Józsa Krisztián alakulata, miközben a házigazda büntetőből sem talált be (8-13). A 25. percben az SZKKA Horváth Petra harmadik találatával 12-14-re zárkózott és szünetig maradt is a kétgólos különbség.



Álomszerűen kezdett szünet után a Szombathely, Horváth Anna és Csire Fanni hamar egalizált (16-16). Tomasevic bravúrt, bravúrra halmozott, majd a 36. percben Csire révén már az SZKKA ment eggyel (18-17). Hamar visszavette az előnyt az Alba, majd újra elhúzott két egységgel (18-20). Pődör Zoltán időkérése bejött, együttese óriási küzdelemben ledolgozva hátrányát megint ellépett két góllal (27-25). A rendkívül szoros végjátékban az SZKKA megnyerte a számára oly fontos összecsapást 30-28-ra.