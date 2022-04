Faschingné Libricz Irén tanítóként, szlovén szakos tanárként a nemzetiségi nevelés szellemében és érdekében végezte pedagógusi munkáját az elmúlt évtizedek során. Pályafutását 1981-ben a szakonyfalui iskolában kezdte, ahol összevont csoportokban valósította meg a differenciált oktatást. 1985-ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán szlovén szakos tanári diplomát szerzett, pedagógusi munkáját 1988- tól Szentgotthárdon folytatta. 2005-től a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestületének tagjaként kezdett dolgozni. Egészen nyugdíjba vonulásáig ez az intézmény volt a főállású munkahelye. Szlovéntanárként sok gyermeket készített fel szlovén alapfokú nyelvvizsgára, majd a gimnáziumi évei alatt szlovén nyelvből Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre és eredményes középfokú szlovén nyelvvizsgára.

A gimnáziumi szlovén nyelvi érettségik vizsgáztató tanára volt hosszú éveken át, illetve eredményes felkészítő tanára azoknak a diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaikat szlovén nyelvből hazai vagy anyaországi egyetemen folytatták. A szlovén nyelvet tanuló diákok igazi mentora volt, hiszen a szlovéniai sítáborokba, nyelvi tanfolyamokra vagy éppen Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek díjátadóira is minden évben elkísérte tanítványait. Az AS TV projektjében diákjait brüsszeli riportra is felkészítette. A nemzetiségi tankönyvfejlesztés területén vállalt szerepe szintén példaértékű. Egy projektben az Országos Szlovén Önkormányzat konzorciumi partnersége mellett szerzőtársaival közösen készítette el a 4. osztályosoknak szóló szlovén olvasókönyvet és nyelvi munkafüzetet.

A nemzetiségi önigazgatás területén is aktívan dolgozik. Szakonyfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője, illetve elnöke is volt egy-egy választási ciklusban. 2011 óta tagja az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének, valamint az oktatási bizottságnak. Faschingné Libricz Irént az Országos Szlovén Önkormányzat terjesztette fel a Pável Ágoston-emlékéremre.