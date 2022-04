Fejlesztési bejáráson vett részt tegnap az óvodában Ágh Péter országgyűlési képviselő. Mivel az utolsó simítások még hátra vannak, hivatalos átadót még nem tarthattak, az ovisok is még ideiglenes helyükön, a kultúrházban voltak. A település óvodája a bői óvoda telephelye, ám ez nem jelenti, hogy háttérbe szorulnak a fejlesztési törekvések.

Két pályázat segítségével most teljesen felújítják az épületet. Bartók Tibor polgármester elmondta, a TOP-os pályázaton nyert 50 millió forintból a belső tereket, a fűtésrendszert építették át, a Magyar falu programban elnyert 26 millióból pedig kicserélték a tetőt. Mindehhez még járt egy 30 milliós eszközbeszerzés is, amiből bútorokat és konyhafelszerelést vettek, valamint a vadonatúj óvodai játszóteret finanszírozták.

A polgármesteri hivatal szomszédságában lévő épület a fejlesztések nyomán el tudott különülni, fűtése, áramellátása is független lett az épület együttes többi részétől, és a melegítőkonyha is átkerült az óvodai oldalra. – Közös célunk Hegyfalu fejlesztése. Az elmúlt négy év együttes munkájának eredménye az óvodafelújítás, de lehetne említeni a szabadidőparkot, az utak felújítását, az egyházi épített örökség megőrzését. A jövőben is az a célunk, hogy Hegyfalut és Észak-Vas megye minden települését tovább építsük az itt élőkkel – összegezte gondolatait a képviselő.