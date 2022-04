Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a beoltottak száma 6 405 472 fő, közülük 6 191 345 fő a második, 3 858 487 fő a harmadik, 281 150 fő már a negyedik oltását is felvette. 2047 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 890 953 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 048 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 776 617 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 68 288 főre csökkent.

1449 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. A mai napon oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Vas megyében némi optimizmusra adhat okot, hogy amíg szerdáról csütörtökre közel 100 (94) fertőzöttet regisztráltak, addig az elmúlt 24 órában újabb 52 személynél diagnosztizálták a koronavírust. Ami persze nem kevés, de megállapítható, hogy megközelítőleg annyival csökkent a napi esetszám, amennyivel csütörtökre nőtt. A járvány kezdete óta már 54382 regisztrált esetet tartanak nyilván megyénkben.