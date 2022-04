– Az ünnepek alatt végig a szél volt a jellemző, nagypéntektől kezdve húsvéthétfőig gyakran fújt erős szél, sőt vasárnap többször volt viharos szél észak-északkeleti irányból. Ugyan néhány órát sütött a nap is, de a szeles idő volt a jellemző az ünnepre. Az erős széllökések a hőérzetünket csökkentették. Jellemző csapadék nem volt – elemezte lapunknak az időjárást Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője.

Ami pedig a következő napokat, a várható időjárást illeti, Pétervári Tibor elmondta: a hőmérséklet 5 és 10 Celsiusfok között alakul, és eső is várható. A szél nem lesz jellemző az előttünk álló napokra, bár észak, észak-kelet felől élénk széllökések azért érkeznek, tovább rontva az egyébként is megtépázott hőérzetet. Fontosabb ennél a várható eső – ami a mezőgazdaságban továbbra is elkél.

A várható hőmérsékletről Pétervári Tibor elmondta, hogy szerdától lassú emelkedés, melegedés várható. A hét közepén, illetve a hét második felében már 15 Celsius-fokra is számíthatunk. Közben szinte mindennap előfordulhat kisebb-nagyobb csapadék záporok formájában. Emellett adódik napsütés is, nem lesz folyamatosan borult az ég, zárt a felhőzet. Igazi, szeszélyes áprilisi idő várható tehát lassan melegedő hőmérséklettel. A hétvégére elérhetjük a 15–20 Celsius-fokot, de ennél melegebbet egyelőre nem látni a modellekben a meteorológiai észlelő szerint.

A korábbi években, évtizedekben volt már kellemesebb az április, az idén ilyesmihez nem volt szerencsénk. Hasonlóan a tavalyihoz, ez is egy hűvös, átlag alatti középhőmérsékletű áprilisnak ígérkezik a már látható adatok alapján. Érdekesség, hogy 1939 tartja a legmelegebb április rekordját, mert a hónap elején plusz 30 fokot mértek, ez az abszolút rekord Szombathelyen.

A leghidegebb, fagyos idő pedig tavaly volt, amikor mínusz 6,2 fokot is mértek ilyenkor – sajnos akkor fagytak el jelentős mértékben a gyümölcsfák is; bár elfagyott fákat az elmúlt napok is hagytak maguk után a megyében (ahogyan felvételünkön is látszik). Most a 15 Celsius-fok számít átlagosnak áprilisban. Ma azonban a magasabb hegyekben akár hó is hullhat az országban.