A két DMD-beteg fiút, Lackót és Dominikot először 2019- ben mutattuk be, azóta is viszszatérünk a történetükre, hogy segítsük számukra a gyűjtést. A fiúk izomsorvadásban szenvednek, a légzőszerveik is lebénulhatnak. Korábban egy drága gyógyszerre gyűjtöttek, de nem jött össze az ára. Kovács Jenő – korábban NB III-ban focizott, majd kikerült Ausztriába – érdeklődésünkre elmondta: a közösségi oldalon folytat kampányt Lackó és Dominik megsegítésére. A barátaitól már milliós nagyságrendű összeget gyűjtött, és ígéretet kapott vállalkozóktól, cégektől is.

Farkas Lackót érdekli a légi forgalom, keresi a radarképeket a neten

Forrás: Cseh Gábor

– Jó kapcsolataim vannak hazai futballcsapatokkal, gyűjtöttem mezeket tőlük, amelyeket aztán feltettem licitre, így 50-80-100 ezer forintos tételeket tudtam szerezni – tudtuk meg Kovács Jenőtől. – A segélykérés az édesanyáktól jött, miután nem jött össze egy tervbe vett gyógyszerre a pénz, szeretnének elérni 9-9 millió forintért egy bizonyos terápiát. Megkérdeztük az anyukákat, hogy vannak most a fiúk. Kiderült, most nem járnak iskolába, a Brenner-iskola digitálisan küldi nekik a tananyagokat. Farkasné Kertész Gabriella elmondta: Lackó most 19 éves, jövőre érettségizik.

Éjszakai légzéstámogató géppel él, így kiegyensúlyozott. A kerekesszéke nem kényelmes, mivel nagyon vékony, a szék nyomja a csontjait, ezért újra kell pozicionálni, és vesznek bele új akkumulátort is. A fiú rendszeresen Falco-meccsekre jár Domival, Váradi Benedek csapatkapitány felkarolta őket, mezt is kaptak ajándékba. A két fiú alkalmanként közösen kirándul, egy hétig együtt voltak rehabilitáción. Kérésükre kézilabda-mérkőzésekre is ki szokták vinni őket. Lackó a számítógépet bújja, érdekli a légi forgalom, keresi a neten a radarképeket, merre járnak a repülők. Érzékelte, hogy az ukrán–orosz háború kitörése óta nincs az a kínálat, mint lenni szokott.

A képen Dominik, aki szintén betöltötte már a 18. évét.

Forrás: Unger Tamás

Domi édesanyja, Gőcziné Király Ida a helyzetükről elmondta: az ő fia is elmúlt már 18 éves, azt a gyógyszert, amit megcéloztak, már ő sem kaphatja meg, ezért gyűjtenek az amerikai terápiára közösen. – Gerincferdüléssel is küzdünk, Domi kardiológiai állapotát gyógyszerekkel tartjuk karban. Talán az amerikai terápiával szinten lehet tartani, esetleg javítani – fejezte ki reményét az anyuka. A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete nyitott a fiúk számára alszámlát: OTP 11747006-27253373 – ide utalhatnak, akik szeretnének hozzájárulni a fiúk terápiájának költségeihez.