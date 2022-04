A Magyar Falu Program révén valósult meg tavaly ősszel Vasasszonyfán a Széchenyi utca felújítása – erre akkor 40 millió forintot kapott a falu. Idén egy újabb sikeres pályázatot könyvelhetnek el: csaknem 608 millió forintot nyert az önkormányzat a települést átszelő, a magyar közútkezelő fennhatósága alatt álló út felújítására. A pályázat tárgyát képező út több mint egy kilométeres szakasza újulhat meg a támogatásnak köszönhetően a település teljes hosszában és a helységnévtáblán túl még néhány száz méteren.

– A felújítási munkálatok a múlt héten befejeződtek, az utat azóta már használják. Azonban az átadás engedélyeztetési folyamata még tart. Ha minden a tervezettek szerint alakul, májusban hivatalosan is átadhatjuk az útszakaszt – tudtuk meg Katavics Andrástól, Vasasszonyfa polgármesterétől. A település vezetője úgy véli, a felújított útburkolattal és a hozzá tartozó munkálatokkal új külsőt kapott a falu főutcája: megújult a járdasziget, az önkormányzat jelentős összeget fordított a környező zöldterületek szebbé tételére is. Katavics András hozzátette: a főút és a Széchenyi utca torkolatánál gyalogátkelőhelyet fognak kijelölni az út hivatalos átadását követően. – A helyiek a boltba, a templomba, a művelődési házhoz és a temetőhöz vezető útjuk során mindenképpen keresztezik a közutat, ezért tartottuk indokoltnak, hogy kijelöljük a gyalogátkelőt – mondta el a polgármester.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a beruházással kapcsolatban elmondta: Vasasszonyfán a közelmúltban kormányzati támogatásból jutott forrás a Széchenyi utca fejújítására, orvosi eszközök beszerzésére, a játszótér korszerűsítésére, közterületek karbantartását segítő munkagépek vásárlására, a helyi közösségi élet erősítésére és a kisboltpályázat is érintette a települést.

– A Magyar Falu Programon keresztül számos alsóbbrendű út felújítását kezdhettük el, a Vasasszonyfát érintő aktuális beruházás 608 millió forint értékű. Mindezen fejlesztések révén Vasasszonyfa településképe is még szebb lett. A jövőben is az a célunk, hogy Észak-Vas megye valamennyi településének fejlődését előremozdítsuk – jegyezte meg a képviselő, aki egyúttal egy újabb jó hírt is bejelentett: Vasasszonyfán állami támogatással 7,3 millió forint értékben újabb, a közterületek rendben tartását segítő eszközöket vásárolhatnak.