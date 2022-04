Tudománytörténeti jelentőségű pillanatnak lehettek tanúi azok, akik Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeum zsúfolásig megtelt dísztermében részt vettek a Vas megye védett növényei című kötet bemutatóján. Öt jeles botanikus közös munkája a közel 570 oldalas új tudományos enciklopédia.

– Olyan teljesítményt tett le az öt szerző, amilyet semmilyen más megye kutatói nem produkáltak – mondta köszöntőjében Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. Kiemelte a beltartalom mellett a kötet külcsínjét, ami Geosits Zsolt tervezői munkájának köszönhető. – A virágoknak az illata is átjön ezen a könyvön – kezdte mondandóját Kondora István, Sárvár polgármestere.

– Megható ez az esemény azért is, mert a Nádasdyak udvarához több olyan jeles tudós is kötődött, akik már a 16. században a botanikai tudományosság úttörői voltak, mint például Beythe István. A könyv egy pillanatfelvétel a 21 század elejének virágos Vas megyéjéről. A kötetet a szerzők nevében dr. Kulcsár László mutatta be. Megtudtuk, hogy Balogh Lajos és Keszei Balázs 2016 áprilisában kezdeményezték a könyv létrehozását. A kéziratot 2020 decemberében zárták le.

Célként tűzték ki, hogy öszszegyűjtik Vas megye védett növényeire vonatkozóan az elmúlt 150 évben megjelent összes botanikai előfordulási adatot, azokat rendszerezik és saját terepi tapasztalataikkal összevetik. Elhatározták, hogy számba veszik a védett fajokat veszélyeztető tényezőket és javaslatokat fogalmaznak meg a fajok és élőhelyeik megőrzése érdekében kívánatos természetvédelmi intézkedésekre.

Kulcsár László elmondta, hogy a kötet első felében bemutatják Vas megye természetföldrajzi viszonyait, a klímaváltozás okozta hatásokat és az élőhelyek természetvédelmi helyzetét. Az általános rész ad helyet a növényvilág megyei kutatástörténetének is. A könyv nagyobbik fele az egyes növényfajok részletes bemutatását tartalmazza. A munka során 272 Vas megyében élő védett faj egységes szerkezetű, részletes leírását készítették el.

Az alaktani jellemzést minden fajról a termőhelyén készült fotó segíti. Értékes részei a fajokat bemutató fejezeteknek az egyes növények elterjedését bemutató ponttérképek. A könyvben bemutatott védett fajok közül 16 fokozottan védett, 24 pedig már kipusztult, további 47 faj kipusztulással veszélyeztetett, 11 faj pedig csak Vas megyében fordul elő.