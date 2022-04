A régió legnagyobb munkáltatói, rajtuk kívül kis- és középvállalatok is jelen lesznek április 27-én, szerdán az Agora – Művelődési és Sportházban a 8. Vas Népe-állásbörzén. Nem titok, hogy számukra egyre nagyobb kihívást jelent megtalálni a megfelelő munkaerőt. Megszólítottunk néhányat a kiállítók közül: arra voltunk kíváncsiak, hogy munkaadói szempontból milyen pluszt adhat munkaerő piaci fórumunk.

Április 27-én mások mellett a TDK Hungary Components Kft. munkatársaival is személyesen találkozhatnak állásbörzénk látogatói. A vállalat fontosnak tartja, hogy minden olyan eseményen megjelenjen, ahol személyesen találkozhatnak munkatársaik a potenciális pályázókkal. Meggyőződésük, hogy mind a jelentkezőknek, mind a vállalatnak rendkívül hasznos, ha egy hagyományos állásinterjúnál kötetlenebb helyzetben mutatkozhatnak be egymásnak. A munkahelyről, a csapatról, a munkaidőn túli vállalati programokról és magukról a pozíciókról is személyesebb, kötetlenebb hangvételben lehet beszélgetni és kérdezni. Standjukhoz azoknak is érdemes lesz ellátogatniuk, akik aktívan nem keresnek állást, hiszen az állásbörze nekik is kiváló lehetőség arra, hogy a jelenlegi munkahelyüknél kedvezőbb munkakörülmények között végezhető állásra kapjanak ajánlatot. A gépkezelői, gépbeállítói és szerelői állások mellett számos mérnöki pozíciót is kínál majd a TDK a börzén. A vállalat több mint 25 éve van jelen Szombathelyen, és hosszú távra tervez a városban. Akinek számít, hogy biztos állása legyen, annak érdemes felkeresnie standjukat.

A vasvári PNH Kft. azért tartja fontosnak, hogy személyesen is megjelenjen az állásbörzéken, hogy az érdeklődők jobban megismerhessék a vállalatot, kilépve a konkrét álláshirdetések árnyékából, mondja Ferencz-Tóth Szilvia HR-vezető. A vállalatnál azt tapasztalják, hogy sokszor egy-egy pozíció felhívásából nem derül ki pontosan, hogy az adott cég mivel foglalkozik, milyen fejlődési lehetőségeket tud kínálni, vagy milyen a vállalati kultúrája. – Egy állásbörzén, a személyes beszélgetés során azt is el tudjuk mondani – megismerve, hogy az érdeklődő milyen tapasztalatokkal rendelkezik –, nálunk milyen lehetőségek nyílhatnak előtte. A másik oldalról a kiállító cégek első kézből szerezhetnek információt arról, hogy éppen mi foglalkoztatja leginkább az aktívan munkát keresőket, milyen kérdések vagy épp bizonytalanságok merülnek fel – így egy ilyen alkalom sikeres párbeszédet tud kezdeményezni az állást kínálók és az érdeklődők között. Az áprilisi börzére a PNH ismét látványos standdal készül, hogy első kézből tudjon hiteles információkkal szolgálni az érdeklődőknek – hallottuk a HR-vezetőtől.

Az április 27-én megrendezendő állásbörzénkre korlátozott számban várjuk még kiállítók jelentkezését. Érdeklődni a 06-20-266-1846-os telefonszámon vagy e-mailben Németh Balázs megyei értékesítési vezetőnél lehet a [email protected] címen.