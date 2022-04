Vasban is segítenek 32 perce

Vasban is oltanak a jövőre 130 éves jubileumukat ünneplő csáfordjánosfai önkéntes tűzoltók

Csaknem 130 éve áll faluja szolgálatában Csáfordjánosfa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Az egyesület több szállal is kötődik megyénkhez: rendszeres indulói a Répcementi Tűzoltó Kupának, amit több alkalommal náluk is rendeztek meg. Ezenkívül január óta egy vasi település, Nagygeresd is bekerült a vonulási körzetükbe.

Csáfordjánosfa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete január óta már Nagygeresdre is vállal vonulást Forrás: Cseh Gábor

Csáfordjánosfa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 1893-ban alakult meg hivatalosan, azóta töretlenül, megszakítás nélkül működnek. Jövőre ünneplik fennállásuk 130. évfordulóját – a jeles alkalomra tűzoltó versenyt szeretnének szervezni, a közös ünneplésre a környékbeli tűzoltó-egyesületeket szeretnék majd meghívni. Bár az egyesület működésében jogilag nem volt megszakítás, az elmúlt hat évben lett igazán aktív a közösség. Azóta folyamatosak a fejlesztések, rendszeresen indulnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség pályázatain, jellemzően sikerrel. Így került az egyesülethez a jelenlegi, Mercedes típusú tűzoltóautójuk, ami ezer literes tartállyal, vízszivattyúval, gyors beavatkozó sugárcsővel, valamint tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel is rendelkezik. Sűrűn ad munkát nekik a cséri hulladéklerakó, legemlékezetesebb káreseményükként is egy ottani, 2019-es tűzesetet tartanak számon. Sándor András, az egyesület parancsnoka szerint azon túl, hogy szakmailag kihívást jelentett számukra a nagy kiterjedésű tűz felszámolásában való segítségnyújtás, fizikailag is megterhelő volt a többórás helytállás. – Ha csak a saját példámra gondolok, 16 órától másnap reggelig oltottam a tüzet. Reggel egy gyors zuhany után már a lefekvéshez készültem, amikor újból riasztást kaptunk: újabb tűz ütött ki. Sokan a káresemény helyszínéről mentek elvégezni a főállású munkájukat – emlékszik vissza. Az egyesület jelenleg húsz tagot számlál, aktív állományuk nyolc-tíz fő – ők azok, akik negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyammal is rendelkeznek. Évente négy-öt alkalommal szólítja az egyesületet a kötelesség: a tűzeseteken túl többször fordulnak elő viharkárok is a környéken. Vonulási körzetükbe idén vették fel Nagygeresdet Csáfordjánosfa, Répceszemere és Csér mellé. Az önkéntes tűzoltók nagy szerepet vállalnak a település társadalmi életében. Amikor munka van, állandó résztvevői a Répcementi Tűzoltó Kupának, sőt, többször tartották már a településen a versenyt.

