A Magyarország ragadozó madarai és baglyai című kétkötetes könyvet, melybe vasi madarászok fotói is bekerültek. A magyar természetvédelem két jeles képviselője, Haraszthy László és Bagyura János mint szerkesztők jegyzik a Magyarország ragadozó madarai és baglyai című könyvet. A kétkötetes munka 1620 oldalon mutatja be a hazánkban fészkelő, átvonuló vagy ritka vendégként megjelenő ragadozó madarakat és baglyokat. A két könyv összesen 48 fajt mutat be gazdagon illusztrálva, nagy részletességgel, a legjobb hazai természetfotósok 1024 színes fényképével. A fejezeteket 39 szerző írta, 38 lektorálta, és 171 fotós képei gazdagítják a könyvet.

A nem mindennapi kiadvány bemutatására dr. Gyurácz Józsefet, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökét kértük. – A témakört illetően minden eddiginél teljesebb és részletesebb műről van szó – állítja dr. Gyurácz József. – Egy-egy fajról szinte minden ismeret benne van, természetesen a legújabb rendszertan szerint. Részletes leírását találjuk a külalaknak, de az adott faj költésbiológiájáról, viselkedéséről és ökológiai igényeiről is mindent megtudhatunk. Részletesen foglalkozik a kötet az elterjedési adatokkal. A ponttérképeket és az állományváltozási adatokat és a védelmi munkák eredményeit is megtaláljuk benne. – Szinte megszólalnak ezek a fotók – lapozott bele dr. Gyurácz József az egyik kötetbe. – Szerte az országból 4100 képet küldtek be. A szerkesztőknek nem volt könnyű dolguk. Nagy öröm, hogy két vasi madarász fotói is bekerültek. Hencz Miklósnak tíz képe szerepel a könyvben: füleskuvikról, törpekuvikról, vörös vércséről, barna rétihéjáról (több is), gatyás ölyvről, pusztai ölyvről és fakó keselyűről.

Borbás Katalin héjasasképe is megjelent a kiadványban. A ragadozómadarat tavaly Rábapatynál észlelték

Forrás: Borbás Katalin

Tavaly szenzációnak számított madarász körökben a héjasas vasi észlelése. A madarat Tóth Kornél látta először Rábapatyon. A szombathelyi Borbás Katalin héjasasfotója is bekerült az új könyvbe. – A ragadozó madarak iránti kiemelt figyelem azzal magyarázható, hogy jó néhány faj állománya Magyarországon és világviszonylatban is nagyon lecsökkent a 20. század közepére – folytatja Gyurácz József. – Vadászták őket, beszűkült az élőhelyük, de a rendszeres mérgezés és az áramütés is jelentős pusztítást végez közöttük. A parlagi sas, a rétisas, a vándorsólyom, az uhu, a kerecsensólyom a 70-es, 80-as évekre majdnem teljesen kipusztult. A vándorsólyom átmenetileg el is tűnt. A védelmi intézkedéseknek és a fajvédelmi programoknak köszönhetően újra 300 pár fölé emelkedett számuk.