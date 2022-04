Így is lesz: április 28-án 19 órakor a vár lovagtermében ősbemutatót tart a Kőszegi Várszínház: Kálid Artúr játssza a Szénakutyákat Göttinger Pál rendezésében. A darabot is a rendező jegyzi: Weöres Sándor műveinek és élete dokumentumainak a felhasználásával írta. Az írás alapjául szolgáló anyag összeállításában Nagy András PhD működött közre, aztán Lőcsei Péter is fontos információkkal szolgált.

A Kőszegi Várszínház produkciójának alcíme: „Képzeletbeli dokumentumjáték Weöres Sándor macskájáról.” Az előadás utaztatható, de Budapesten a FÉM Caféban lesz az állandó játszóhelye.

A várszínház egyszemélyes Grecsó-előadása, a Vera gyakran színen van Budapesten. Grisnik Petra után most Kálid Artúron a sor, mindkettejüket ismerjük (és nyilván kedveljük) már Kőszegről. Szóval Szénakutyák – egy macskáról. Vagy másról. Addig is: „Tanulj nevetségig szeretni.”