Mint ismeretes, a tavaly májusban lemondott Boros László Attila helyére új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség Kántás Zoltán személyében. A Sárvári Gyógyfürdő igazgatója nyolc hónapig töltötte be a tisztséget, most négy évre szavaztak neki bizalmat. A régi-új elnök felsorolta a szövetség legfontosabb lobbitémáit.

Kiemelte: a Covid-járvány első évében, 2020-ban 23 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma, az ágazat azóta is létszámhiánnyal küzd, miközben bérfejlesztési kényszer is terheli a fürdőket. Megnehezíti a működésüket az energiaárak drasztikus emelkedése, jó hír viszont, hogy hozzáférnek a TOP Plusz turisztikai fejlesztési pályázatokhoz. A turizmus.com beszámolója szerint a Magyar Fürdőszövetség alelnökének Zámbori Pétert (Bihar Termálliget, Berettyóújfalu) és Végh Andort (Lenti Gyógyfürdő) választották, továbbá döntöttek az elnökségi és a minősítő szakbizottság tagjairól is.