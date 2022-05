– 2017 év végén született meg az ötlet, hogy a fröccsöntő szerszámok piacán új stratégiával rukkoljunk elő. Akkorra a kínai, ázsiai gyártók elkezdtek erősödni. Mi úgy gondolkodtunk, nem érdemes velük versenyezni, hiszen más struktúrában dolgoznak, más árszinttel és tempóban. A kialakult helyzetet inkább előnynyé akartuk kovácsolni azzal, hogy a magyarországi gárda adja a mérnöki támogatást, a tervezést, a szürkeállományt a projektekben, míg az alacsony hozzáadott értékű gyártás Kínában történik. Így egyesítjük az európiai és az ázsiai gyártók előnyeit – meséli főhadiszállásukon, belvárosi irodájukban Varga Richárd, aki 2018 elején, 26 évesen lett vállalkozó. Minden afelé mutat, hogy jó volt a gondolatmenetük: a minőség mellett a kedvező ár-érték arányt is biztosítják, és a piacon már számos partnerük van.

– A kezdetekhez képest sokat fejlődött az alapkoncepció: két szerszámüzemünk épült, készítünk szerszámokat Magyarországon is, de a fő üzletmenetünk szerint a tervezés a miénk és Kína gyárt – erős szimbiózisban dolgozunk velük. És hogy lehet-e próféta az ember a saját hazájában? Nem. Magyarországon több mint hatvan céggel dolgozunk, köztük multikkal, kkv-kal, családi vállalkozásokkal, Szombathelyen eggyel sem – mosolyog Richárd, aki kis túlzással az élete felét – évente 20-24 hetet – Kínában tölti. Történetesen Hongkongban is van leányvállalatuk. – 2018 júniusában még egyedül voltam a cégben, most 36 embernek adunk munkát. 2021- ben átléptük a 2 milliárd forintos árbevételt. Meglehetősen dinamikus fejlődésen mentünk tehát keresztül. Fiatal, profi csapat jött össze. Ugyanazon értékek mentén, vevőorientáltan és a problémamegoldásra koncentrálva dolgozunk. Ez a mentalitás, a transzparens kommunikáció, a problémamegoldó szemlélet jó benyomást kelt a vevőinkben.

Másik erősségünk a vállalati kultúra, ez is cégünk esszenciájának része. Kezdetben magam választottam a munkatársakat, egy ideje a csapat választ. Ha a próbaidő alatt kiderül valakiről, hogy nem illik közénk, azt maga a csapat „szavazza ki”. Meggyőződésem, hogy a hasonló a hasonlóval szeret dolgozni. Varga Richárd győrvári születésű. Elmondása szerint nem konvencionális vállalkozó családból származik, csupán az édesapja volt önfoglalkoztató vállalkozó, aki sosem épített nagy céget és csapatot, de ragyogó mentalitással többeket mentorált az elmúlt években. A kereskedelmi szemléletet tőle tanulta, és sokat adott számára az is, hogy a szülei mélyről építkeztek. – Gyerekkoromban rendszeresen dolgoztam diákmunkásként. Az egyetem alatt ösztöndíjból és matematikakorrepetálásból tartottam fenn magamat. Ilyen szempontból is megvolt a szisztematikus építkezés az életemben – mondja. A Kanizsai Dorottya Gimnázium után a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, mechatronikai mérnökként diplomázott.

Az alapképzés után nem maradt mesterképzésen: dolgozni akart. Mérnökként vállalt munkát a kkv-szektorban és két évig multinacionális cégnél is. Az ideális mérnök életpályát azóta is úgy képzeli: „az ember tanul, kilép a piacra és a végén visszamegy oktatni, átadva az évtizedek alatt gyűjtött tapasztalatát”. A mesterképzést már munka mellett végezte, később – már munkatapasztalattal a tarsolyában – a Corvinus Egyetemen szerzett MBA-diplomát. Ha azt hinnénk, hogy a vállalkozói lét töretlen siker, Richárd azonnal cáfolja – a kudarcokról, megtorpanásokról is őszintén vall. – A vállalkozói lét olyan, mintha az ember mászna fel a fára és minden második ág letörne alatta. Kívülről szexi, de amikor benne van az ember, és mászik felfelé, sokszor felhorzsolja a tenyerét. Ennek ellenére ebben a világban vagyok otthon.

Nagyszerű a csapatunk, jó közéjük bejönni dolgozni, és hiába vannak mélypontok, nehéz projektek és vevők, mégsem gondolom soha, hogy ki kellene szállnom. A fejlesztési javaslatokat, a még hatékonyabb működésre vonatkozó lépéseket az üzemi társaság hozza. A csapatot is bevonjuk a döntésekbe, ez jobban motiválja őket, mintha valaki mindig meghatározná, mit hogyan kell csinálniuk másnaptól. Vezetőként is fejlődtem, a kulcsembercsoportomat mentorálom, ők ugyanezt végzik a saját csapatukkal. Céljaikról, rövid és hosszú távú elképzeléseikről is szólt. – Mindig azt vizionáltam, hogy olyan csapatot építek fel, akik közé jó bejönni dolgozni. Jó szakembereink vannak, és a mostani cégméret még megadja az ideális vállalati kultúrát. Ragaszkodunk ehhez, mert így működik az esszenciánkat adó mentalitás, és nem hagyjuk, hogy az árbevétel, az eredmények vagy a fejlődés ezt felülírják. A stratégiánk az, hogy 15-20 fős, egy kulcsemberrel profin működő csapatok alkotnak külön egységeket.