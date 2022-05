A köztes napok is élénkebbek voltak, sok új arcot lehetett látni azok között, akik a portékáikat kínálták, közülük is feltűnően szép számú volt a fiatal. A kezdeti idegenkedés a zárt standoktól már rég a múlté volt. Hamar megszokták az árusítók a korszerű, kulturált környezetet, kivált, hogy látták: semmivel sem kevesebb vásárlót vonz ez, mint az egykori szabad piactér.

Sőt, ezúttal már az okozott gondot, hogy hogyan lehetett újra kicsalogatni azokat, akiknek nem jutott hely a rácsos asztaloknál. 45 éve már napirenden volt a bővítés; 200 négyzetméteren új asztalsorokat állítottak fel az épület mögött, és ez még csak a kezdete volt a további terjeszkedésnek. Az 1977 tavaszi eredményeket az egy évvel korábbival összevetve meg lehetett állapítani, hogy míg zöldségfélékből 1976-ban 51 ezer kilogramm várta a szombathelyi vásárlókat, addig rá egy évre már 30 ezerrel több.

Sárgarépából, petrezselyemből 8 ezerről 10 ezerre, vöröshagymából 9 és fél ezerről 16 és fél ezerre, fejes káposztából 8 ezerről 12 800 kilogrammra nőtt a kínált mennyiség. Jóval több jutott karalábéból és fokhagymából is. A főként kisgyermekek szempontjából rendkívül fontos paraj és sóska pedig több mint háromszorosa volt az előző évinek. 16 tonnával érkezett több a gyümölcsfélékből is. Ebből is látszott, hogy nem volt pusztába kiáltott szó a háztáji gazdaságok fejlesztésének hangoztatása.

Ösztönözve érezték magukat a termelők. Egyre többen próbálkoztak mind nagyobb területen a fóliás termesztéssel is. Míg a hetvenes évek végén az élt a köztudatban, hogy országosan az egyik legdrágább piac volt a szombathelyi; addig a korabeli termelői felhozatal szabadpiaci árainak alakulásáról szóló tájékoztató mást mutat. Az élő csirke ára országosan 10 százalékkal volt magasabb, mint Vasban. A gyümölcsöt a fővárosban 18, Veszprémben 25, Zalaegerszegen 7 százalékkal adták drágábban, mint Szombathelyen. Háromezer négyzetméter szabad piacrész hozzátoldásával egészült ki a hetvenes évek végén a szombathelyi vásárcsarnok. Közel 15 millió forintos beruházással fedett standok épültek.