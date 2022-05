Szákovics Imre, a magyar felnőtt úszóválogatott vb-aranyérmes csapatának tagja bemutató horgászatot tartott az iskolai horgászszakkör tagjainak múlt héten, szombaton a répcelaki tavon, ahol a borongós idő ellenére is 27 ifjú pecás jelent meg. Az esemény szervezője, Kádi Attila, a Répcelaki HE elnöke elmondta: Imre nemcsak magas színvonalú horgászatot mutatott be, de megmutatta a gyerekeknek az etetőanyag szakszerű bekeverését is, a megjelenteknek ráadásul etetőanyagot is hozott a sikeres horgászathoz. A fiatalok a rakós botos horgászatot is kipróbálhatták a profi horgász segítségével. Ezt követően mindenki az általa kiválasztott helyen kezdhetett el pecázni. Az első kapásokra nem is kellett sokat várni. Több pontyot és nagy méretű kárászt is sikerült horogra csalni az apróságok között. A nap legnagyobb halát, egy ötkilós pontyot az egyik legfiatalabb horgásznak sikerült kifognia.