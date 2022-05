Vásárosmiskén az 1940-es évektől 1998-ig nem szervezett formában foglalkoztak a falubeliek önkéntes tűzoltási feladatokkal. Kezdetben lovas vontatású tűzoltó fecskendővel vonultak a faluban keletkező tűzesetekhez, a téeszek létrejötte után a lovakat traktorra cserélték. A település szervezett tűzoltó egyesülete 24 éve alakult meg hivatalosan, hagyományőrző egyesületként. Ezt a státuszát az egyesület azóta is tartja. Ebből adódóan tűzoltáshoz szükséges felszereléssel nem rendelkeznek, fizikai erejükre, helyismeretükre azonban minden káresetnél számíthatnak hivatásos társaik. Pócza József, az ÖTE elnöke idézett fel számunkra néhány ilyen esetet: segédkeztek már pincetűznél a környező hegyen, ahova ők vezették oda a tűzoltókat, lakástűznél a forgalom irányításában nyújtottak segítséget a társszerveknek, egy bálatűznél a bálák megbontásában voltak a hivatásosok segítségére.

Az egyesületnek 23 tagja van, a káreseteknél történő aktív részvételt 15 ember vállalja – közülük hatan végezték el a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot. Az egyesület minden tagja polgárőr is. A középkorúak vannak a legtöbben, de a helyi fiatalok és idősek között is akadnak aktív tagok. Az egyesület hat hölgytagja a szervezet mozgatórugója, ők tartják össze a csapatot. Hagyományőrzőként állandó résztvevői a megyei tűzoltó rendezvényeknek: az önkénteseknek szervezett tűzoltó versenyeken indulóként nem, de segítőként mindig ott vannak, járnak a találkozókra, aktív társadalmi életet élnek. Igaz ez szorosabb lakókörnyezetük életére is. A falu rendezvényeit rendszerint az egyesület biztosítja. Jó kapcsolatot ápolnak a Kápolnáért Egyesület Vásárosmiske nevű civil szervezettel és az önkormányzattal is.