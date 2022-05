Huszár Gábor polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a könyv a 2021-es Hungarikum pályázat támogatásával jelenhetett meg, és azokról szól, akik meghatározó szerepet töltöttek be a város életében. Sok esetben olyan személyekről írnak a szerzők, akiket egyáltalán nem vagy csak kevésbé ismernek még a helybeliek is.

Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, valamint a Szentgotthárdi Honismereti Klub közös rendezvényén Feiszt György levéltáros így fogalmazott: harmincöt személy képe látható a könyv címlapján, de a kötet 179 Szentgotthárdhoz valamilyen módon kötődő személy életútját mutatja be. Horváth Zsuzsanna, az egyik szerző is szót kért a könyvbemutatón. Beszélt a közös munka öröméről, majd elhangzott az is, hogy a kötet alapjául Csuk Ferenc gazdag gyűjteménye szolgált.

– A könyvkiadást sokévnyi kutatómunka előzte meg, és a személyek válogatása sem volt egyszerű. Végül az került be, akinek a neve valamilyen lexikonban is szerepel – mondta. A kötetben elsőként a település névadójáról, Szent Gotthárd püspökről olvashatunk, de a tudományos élet, a sport, a művészet kiemelkedő alakjai, a város országgyűlési képviselői, jeles tisztségviselői is szerepelnek benne. Emellett olyanokról is szó esik, akik eszméjükért, hitükért áldozatot vállaltak, úgy, mint Boldog Brenner János és dr. Kozma Ferenc nagy műveltségű lelkipásztor.