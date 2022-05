Az első ütemben a templom teteje és a torony felső része újulhatott meg, a második etapban a vizesedés problémáját számolták fel egy jól bevált eljárással. A lábazat szigetelése mellett megtörtént a templom külső festése is. A munkálatok tavaly fejeződtek be, a templom püspöki áldásra pedig tegnap került sor. Az ünnepi eseményre megtelt a Kisboldogasszony-templom, amely a román kor remeke, feltehetően a 1234-ben épült, akkor még torony nélkül, azt a 19. század közepén toldották hozzá. Az ünnepi eseményen dr. Székely János megyés püspök így fogalmazott:

– A nyugati világ óriási válságban van. A külsőt tekintve még mindig csillogó, de a belsőt nézve egyre inkább esik, porlad szét, hiszen a társadalom legalapvetőbb oszlopai hiányoznak. Jézus keresztjéből fény árad, ami egykoron bevilágította egész Európát, így Magyarországot is. Szent István erre a sziklára rakta le a nép jövőjét, ennek köszönhetjük, hogy ezer éven át megmaradtunk. Ez a magyarszecsődi ősi templom is a kereszt erejét hirdeti. A megyés püspök mellett Kiss László körmendi plébános, esperes, Takács László nádasdi plébános és Kaszás Csaba körmendi káplán is szolgált a szentmisén.

Az esemény második részében kiállítás nyílt a valamikori plébánia épületében, amely szintén kisebb renováláson esett át az elmúlt időszakban. A tárlaton elsősorban a népi vallásossághoz kötődő tárgyi emlékek láthatók, így például Krisztus- és Mária-szobrok, szőttesek, faliképek, szentképek, feszületek, amelyek az egykori falusi házakat, plébániákat díszítették. A tárgyakat Takács László gyűjtötte össze, és a teljes kiállítási anyagot is ő gondozza. A nádasdi plébános egyébként is rendkívül sokat tesz azért, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében a vallási emlékek megőrződjenek az utókor számára.