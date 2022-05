A tömördi Nagy-tó korábban a Chernel család birtokához tartozott. Chernel István a múlt század elején keletkezett naplóbejegyzésében még közel 19 hektáros nyílt vízfelületről írt. Azóta a tó a töredékére zsugorodott és többször teljesen kiszáradt. Az elmúlt negyven évben is kétszer. Tavaly mi is megírtuk, hogy őszre a csapadékhiányos tél és a meleg száraz nyár következtében mindössze 50 négyzetméterre zsugorodott össze a nyílt vízfelület. – A tömördi Nagy-tavat csak a csapadékvizek táplálják – ismerteti a helyzetet dr. Gyurácz József, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke.

– A tavalyi őszi állapot alapján joggal gondolhattuk, hogy ismét teljesen ki fog száradni. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása javított a helyzeten. A kis tavi békák, levelibékák szaporodásához ez a kis terület is fontos volt. Most mintegy 80 négyzetméter a nyílt víz. Ha júniusban is lesz csapadék, nem szárad ki. A madárvonuláskor fontos lenne, hogy a tó betöltse a funkcióját. Rábapatyon, a kavicsbányatavon tavaly ilyenkor lapunk fotósa is számos ritka madárfajról készített felvételt. Azóta megváltozott a helyzet. A vízfelület a töredékére zsugorodott, a madarak költése szempontjából fontos szigetek szárazra kerültek, és összefüggő benövényesedett dombokat alkotnak. – Alig van víz a kavicsbányatóban. Az esők ellenére folyamatos az apadás – tájékoztat Tóth Kornél, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja, a tó madárvilágának felfedezője.

Forrás: Cseh Gábor

– Ha száraz nyár lesz, ki is száradhat. A kis víz magával hoz egy sor egyéb zavaró tényezőt. A múlt hétvégén egy férfi az unokájával végigcsatangolta az egész tavat cipő nélkül, térdig iszapban. Az összes madarat felzavarták a fészkéről. Egyre többen találják meg a területet, kutyások, motorosok, quadosok. A gulipán és a gólyatöcs fokozottan védett madarak, inkább az apró zátonyokat kedvelik. A gulipánoknak évek óta nem sikerült költeniük. Négy pár jelent meg a tavasszal. A gólyatöcsök ülnek már a fészken, talán három pár fészkelése valószínű. Dankasirály neki sem áll a költésnek, korábban a szigeteken 30 pár is fészkelt. Küszvágó csérből 2-3 párnál nincs több. Korábban a költőszigeteken 15 pár fészkelt. Récékből is több faj költött. Kis lilét egész sokat hallani, látni. Tíz pár is lehet a bánya területén.