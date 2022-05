Már többször írtunk a két éves Totóról, akire még tojásként találtak rá egy balatoni vitorlázás során. Megmentője a saját teste melegével keltette ki, majd néhány napos korában a keszthelyi Festetics-kastély Madárparkjába került. A madarat végül Rigó Gábor vette magához, akivel ritka szoros kapcsolata alakult ki - írja a zaol.hu

Totó és a kicsik Fotó: Mészáros Annarózsa/likebalaton.hu

– Totó embernek képzeli magát, a többi hattyúval nem tud mit kezdeni, fél is tőlük. Most meglepve tapasztaltam, hogy ezt a négy kis apróságot elfogadja, terelgeti. Azt hiszi, ezek a fiókák a mi kicsinyeink, hiszen én hoztam ide hozzá a madarakat. Totó gúnár, hímként az lenne a feladata, hogy a nem az ő fészkéből származó fiókákat elűzze, akár meg is ölje, de ő nem idegen hattyúként tekint a kicsikre, hiszen úgymond tőlem kapta őket, azt hiszi, ezek az én gyerekeim. A négy apróság, mivel nekik vannak emlékeik a hattyú szüleikről, most Totót tekintik az apjuknak, őt követik és nem engem - nyilatkozta Rigó Gábor a likebalaton.hu-nak.

