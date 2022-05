– Legfontosabb célunk, hogy népszerűsítsük a KRESZ ismeretének fontosságát ebben a korosztályban – hangsúlyozta Nagy-Szabó Viktória szervező. Hozzátette: ezt a célt szolgálja az is, hogy a Reményik-iskola pedagógiai programjában szerepel a Bringaakadémia képzés. Sátory Károly, az intézmény igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: játsztva olyan tudást szerezhetnek a diákok, amelyet most gyalogosként és kerékpárosként, később pedig gépjárművezetőként is hasznosítani tudnak. A verseny apropóján rajzpályázatot is hirdettek a város iskolásai körében. Három témában – közlekedés, környezetvédelem, elsősegély – várták az alkotásokat. Ezek megtekinthetőek a Reményikiskola épületének aulájában, a legjobbakat díjazták is.