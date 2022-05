Talán azért, hogy kárpótoljanak minket az elmúlt két évért, az idén még a fagyosszentek is visszavonulót fújtak: a május közepe madárdallal, zöld lombokkal, viruló gesztenyékkel van tele. Megtelik szombaton délután a KÖSZHÁZ is, ahol nemcsak székek sorakoznak, hanem a hagyomány szerint asztalok is: ki mit hozott, kínálja. A Micsoda madár címmel meghirdetett koncert bizonyos pontján – az angol szöveggel karácsonyi dalként ismertté vált Scsedrik című ukrán népdal fölvezetéseként – elhangzik a felhívás is: az adományládában összegyűlő pénzt az ukrajnai háború elszenvedőinek ajánlják fel. A Cirákulum – Gelencsér Ildikó, Szarvas Péter, Tompa Krisztián, Török Miklós, Trifusz Péter – összeszokott csapat. Tudjuk már például, hogy a műsorközlő szerepét is vállaló Trifusz Péter bevezetői csupa fontos információval, eszmefuttatással emelik meg, kapcsolják össze a jóízű, sodró népdalfeldolgozásokat, jobbára saját versmegzenésítéseket.