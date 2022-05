Füzes Rita munkaközösség-vezető, az esemény főszervezője az összegyűlt mintegy nyolcvan gyereknek elmondta: a nap célja, hogy érzékenyítsék őket azok iránt, akik mások, mint ők, közben megtanulják azt is, hogyan tudnak segíteni, ha szükséges.

– Azt szokták mondani, hogy minden ember egyenlőnek születik, egyforma esélyekkel – sajnos azonban ez nem mindig van így, ráadásul vannak olyan váratlan események is, amikor egyik pillanatról a másikra valakinek gyökeresen megváltoznak az életkörülményei – ezekkel a szavakkal kezdte megnyitóbeszédét Terplán Zoltán alpolgármester. Majd arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények arra is jók, hogy megismerhessük, hogyan boldogulnak fogyatékkal élő embertársaink. Ha pedig bele tudjuk képzelni magunkat a helyzetükbe, mi is elfogadóbbá válhatunk. Wimmer László intézményvezető köszöntőjében hangsúlyozta: mindegy, ki milyennek születik, a tiszteletet mindenkinek meg kell kapnia.

– A mai nap abban segít, hogy a jövőben még az eddigieknél is jobban figyeljetek egymásra, legyetek egymással szemben toleránsak, ha pedig valaki segítségre szorul, akkor ne menjetek el mellette szó nélkül, hanem nyújtsatok segítő kezet – zárta gondolatait az igazgató. Az esélyegyenlőségi nap programjának összeállításában a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete nyújtott segítséget. A diákoknak tíz állomást kellett forgószínpad-szerűen végigjárniuk, minden állomásra nagyjából 15 perc jutott.

Ezeken a pontokon a gyerekek – miközben természetesen be volt kötve a szemük – kipróbálhatták, milyen közlekedni fehér bottal vagy vakvezető kutyával; milyen egy felolvasóprogrammal ellátott telefon, vagy éppen hogyan menne a tárgyfelismerés, a cipőfűzés vagy a zoknipárosítás akkor, ha nem látnának. A gyerekek megismerkedhettek a csörgőlabdával, a Braille-írással és azzal is, hogyan lehet felismerni a pénz címleteit pusztán a tapintásra hagyatkozva. A csapatokat a szervezők a nap végén emléklappal jutalmazták. Az esélyegyenlőség napját 2009 óta május 5-én ünnepeljük.