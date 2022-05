Élmény- és műrepülésekkel szolgál a Szombathelyi Repülőklub, Vári Gyula műrepülő show-t mutat be. Lesz honvédségi helikopteres bemutató, Mi-17 helikopteres ejtőernyős ugrás, honvédségi földi bemutatók, lövészet légfegyverrel, a katonák akadálypályát is építenek, amit ki lehet próbálni a hétvégén a szombathelyi repülőtéren.

A programban eszközkiállítással mutatkozik be a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a mentőszolgálat is kitelepül. Meglepetésekkel készül a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör, az egyik hangárban például fotókiállítást rendeznek be a normandiai partraszállásról. Egyébként pedig megtudhatjuk tőlük, miként éltek hazafi katonáink a harctéren a második világháborúban.

Forrás: Maciej Piotrowski

A gyermekeknek folyamatosan szórakozási lehetőséget kínál a minividámpark, láthatjuk-hallhatjuk a Skorpió Boksz Clubot, a Nem Véletlen Tánczenekart. Vagyis földön és égen is sok izgalom várja a közönséget, a kicsiket és nagyokat, a bátrakat és a vágyakozókat, azokat, akik nézni szeretik az égbolton suhanó repülőket – és azokat is, akik alkalomadtán a levegőben is szívesen szereznek új élményeket. A belépés a hétvégi szombathelyi családi repülőnapra díjtalan.