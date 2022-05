Az idei évtől Kiss Tibor gyógypedagógus lépett elő „főcsigává”, aki az intézmény dolgozói közösségével együtt hónapokat készült a programra. A Csiga-túra a természet szeretetére, a környezetvédelem fontosságára hívja fel az értelmi sérült és többségi iskolás gyermekek figyelmét. A túra útvonala erdőn, mezőn át ívelt, az utat nyolc állomás szakította meg. Ügyességi és gondolkodtató feladatok várták a csapatokat: katapult, csigafutam, mocsárjárás, rongyból babavarázslás, virágfestés fakorongra. A várakozó csapatok sem unatkoztak. A sportolás gyakorlására a helyszínt az aznap reggel felavatott Ovi-Sport „Classic” Pálya adta. A Rumi Csigabiga Alapítvány esélyegyenlőségi célú pályázatot nyújtott be a Flex Foundation-höz. Mintegy 13,5 millió forintos támogatásban részesültek egy olyan speciális készségfejlesztő sportpálya léitesítéséhez, amely hatékonyan járul hozzá az intézményben tanuló gyermekek motorikus és szellemi képességeinek fejlődéséhez. A pályával a nagymozgás fejlesztése a fő cél, ezáltal a társadalmi integráció könnyebbé tétele.

A pálya multifunkcionális, így a kézilabda, a labdarúgás, az ügyességi és készségfejlesztő játékok mellett számos más labdajáték mozgáselemeinek az elsajátítására is lehetőséget ad. Az idei túra nemzetközi csapatokkal is bővült, mivel az intézmény egy Erasmus+ pályázatban vesz részt. 2020- tól szoros szakmai kapcsolat alakult ki a németországi Rodenberg Schule am Deister, a belga Zentrum für Förderpädagogik in Eupen és a lengyel Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku intézményekkel. A szintén értelmi sérült gyermekeket nevelő társiskolák egész héten a Rum-Kastély EGYMI vendégei voltak. A négy ország együtt igyekszik bebizonyítani, hogy az értelmi sérült fiatalok számára is fontos a környezetvédelem, az újrahasznosítás. Ezt a célt szolgálta a Csiga-túra valamennyi állomása. A 6 kilométeres túra után többen azzal búcsúztak: ugye legközelebb is jöhetünk?