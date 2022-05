A ház körül repülő rovarokra az emberek és a kutyák is érzékenyek. A „szőrös lepkéket” említette elsőként Both Gyula. Az aranyfarú lepke hernyóinak testét szőr borítja, ez is erősen allergizál: kiütést, viszketést, bőrelváltozást okozhat. Pórul járnak a kutyák akkor is, ha a nyelvükkel méheket, darazsakat akarnak elkapni. Az egyik legveszélyesebb a lódarázs – darázsirtó készítménnyel elpusztítható. Ha egyéb vegyszereket fújunk rájuk, az inkább felingerli őket, és támadnak. A hangyák is zavarók: kétféle csali van, az egyik a kerti, a másik a fáraóhangyára. A lakásokban általában mindkettő jelen van. Ha felületkezelő anyagot juttatunk ki az irtásukra, azt ne mossuk fel legalább két hétig, javasolta Both Gyula.

A meleg, száraz időszakokban a legyek is problémát jelentenek – magasra helyezett csalétekkel védekezhetünk ellenük. Lárváik, a bőr alatt lévő nyüvek nagy kárt okozhatnak, különösen, ha a macskának, kutyának, sertésnek sebesülése van. Szóba került a veszettség is, amit vírus okoz – agy- és gerincvelő-gyulladást okoz az emlősökben.

Rágcsálóirtás és kutya viszonylatában elmondta: a kutya érzékeny a rágcsálóirtó szerekre, évente sok száz mérgezés fordul elő. K-vitaminnal lehet a leggyorsabban segíteni, ha a gazda észreveszi, hogy vérzik a kutya orra vagy szeme, de azonnal állatorvoshoz kell fordulni. A rühesség a kutyák egyik legelterjedtebb fertőző eredetű, viszketéssel járó betegsége. A kint alvó ebek a leginkább érintettek – ezt is lehet készítményekkel kezelni. A tetvességnél az enyhe fertőzés legtöbbször észrevétlen marad. Ha azonban a tetvek tömegesen vannak jelen, a kutyák nyugtalanok, harapdálják, vakarják, dörzsölik magukat. Bolhából egyre több van.

Az élősködők fertőzése nem szűnik meg a bolhás állat kezelésével, hanem szükség van a környezet fertőtlenítésére is, emelte ki. A szúnyogok is bánthatják az állatokat. Védeni kell őket a szúnyogcsípés ellen repellens hatású termék alkalmazásával, illetve kezelni kell a vízgyűjtő helyeket, javasolta. Rengeteg kullancs van – cseppek, tabletták, permetszerek, nyakörv is hatásos lehet ellenük. Hatástartamuk, vízállóságuk, csípésvédelmük azonban különbözik. A vásárlásnál figyeljünk, hogy melyik meddig védi az állatot. Csak a permeteknél van azonnali hatás, a nyakörv felhelyezése után tehát pár napig még ne sétáljunk kullancsos helyen, javasolta.