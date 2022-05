– A kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű emberek megsegítésére indult a falugondoki szolgálat több mint harminc éve civil kezdeményezésre, Vas megyében 1993 óta van jelen. A falugondnokok bármilyen szakmából érkezhetnek, de ahhoz, hogy ebben a munkakörben dolgozhassanak, hatósági jellegű alapképzést kell elvégezniük, csak így tudják a munkakört betölteni – mondta Kozma Judit, az idén 25 éves Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke. A 15 új falugondok áprilisban kezdte meg az alapképzést.

170 órát kell teljesíteniük a tanúsítvány megszerzéséhez. Az elméleti alapokat Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémián szerzik. Egy-egy elméleti blokkot gyakorlati foglalkozás követ. A Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete alvállalkozóként koordinálja az oktatást. Az összóraszámból – 170 órából – nyolcvanat bonyolítanak le, tudtuk meg az elnöktől. Csütörtökön az Őrségben jártak – találkoztak például Balek Tamás ivánci falugondokkal, aki a kezdetektől tagja volt a hálózatnak és néhány vargabetű után két éve újra nagy lelkesedéssel kezdte meg a szolgálatát. Peresznyében, a horvát nemzetiségűek lakta településen a helyi sajátosságokkal, a falu intézményeivel – kultúrház, horvát múzeum, halastó – és a falugondnoki szolgálat működésével ismerkedtek, utána kommunikációs gyakorlaton vettek részt.

Képzésük május 24-én ér véget. A tanúsítványhoz záródolgozatot kell leadniuk, júniusban vizsgát tesznek. A résztvevők között találkoztunk Králl Csaba csényei polgármesterrel, aki kérdésünkre elmondta, a legjobb párosítás a két munkakör. – A polgármesterré választásom után is látogattam az időseket: ebédet vittem, ha kellett, gyógyszertárba mentem. Most is hasonlóak a feladataim: vannak „szociális” étkezőink, segítjük a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, ha szükség van rá, időpontot foglalunk a rendelőintézetben, kórházba visszük a rászorulókat. A településünkön tavaly áprilisban kezdett működni a szolgálat, miután megkaptuk a buszt. Kézenfekvő volt, hogy elvállalom a falugondnokságot.