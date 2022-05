Lassan negyven éve lesz annak, hogy jogerősen is halálra ítélték az 1981 márciusában elkövetett vépi gyilkosság vádlottját, akit kegyelmi kérvényének elutasítása után 1982-ben akasztottak fel Szombathelyen. A korabeli sajtó „a társadalom számára javíthatatlan” jelzővel illette az elítéltet, aki kivégzésekor alig töltötte be a 30. életévét, de már hosszú bűnlajstrommal bírt. Jobban ismerte a börtönöket, mint családja otthonát. Lopott, rabolt, erőszakoskodott, innen egyenes út vezetett a legsúlyosabb bűncselekményig. Az eset Vépen történt, 1981. március 5-én. Érdemes néhány szó ejteni az előzményekről is.

Az elkövető rendszeresen fosztott ki idős, magatehetetlen asszonyokat, az ok egyszerű: a munkát kerülte, a pénz meg kellett, főleg italozásra. A vépi áldozat is egy 77 éves asszony volt, akit kifigyelt a későbbi gyilkos, tervét feleségével is megosztotta: – Gyere velem, és figyelj! – utasította hasonszőrű párját a tettes. Március 5-én, az esti órákban indultak el ők ketten a kiszemelt asszony háza felé. A feleség lesben állt, nehogy valaki megzavarja a férjét, aki eközben behatolt a házba. A mindenre elszánt, jó erőben lévő férfi gondolkodás nélkül a gyenge öregasszonyra támadt. Megverte, a földre teperte és megfojtotta. Ezután feldúlta az egész házat, pénz és értéktárgyak után kutatott. De üres kézzel kellett távoznia, mert nem találta meg az öregasszony feltételezett 10 ezer forintját és a több mint 40 ezer forintról szóló takarékbetétkönyvét sem.

Pedig komoly munkát végzett, reszelővel, nyesőollóval és konyhakéssel is próbálkozott. Felfeszítette a zárt szekrényajtókat, a fiókokat, de nem járt sikerrel. A gyilkosság nem derült ki azonnal, csak néhány nap múlva tűnt fel a vépieknek, hogy a szorgalmasan templomba járó idős asszonyt nem látták egy ideje. A rejtély végül is március 9-én oldódott meg, amikor az egyik szomszéd kocsonyát vitt az áldozatnak, de az nem nyitott ajtót, hiába szólította hangos szóval. Akkor egy helyi fiatalember mászott át a kerítésen, ő talált rá a szoba-konyhás lakásban az as - szonyra, aki holtan hevert a konyha kövezetén. A gyilkost a rendőrségi kihallgatás kapcsán két celldömölki esettel is kapcsolatba hozták. Ott gyilkosság nem történt ugyan, de verés, rugdosás, halálos fenyegetés igen.

Celldömölkön is két özvegyasszony volt az áldozat, akiktől aranygyűrűket és csekélyke pénzt rabolt a bűnbanda, merthogy ezt a két bűntettet sem egyedül, hanem társakkal követte el a pénzéhes gyilkos, akit végül 1982 júniusában halálbüntetéssel sújtottak. Még ebben az évben, szeptemberben végre is hajtották az ítéletet Szombathelyen, a régi Ady téri börtönben. Társai közül egyet hét év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, egy másikat négy évre ítéltek el, a többiek megúszták 2-3 évvel. A vépi esettel részletesen foglalkozott a Magyar Rendőr című belügyminisztériumi képes hetilap, de a Népszavában, a Magyar Hírlapban és a Csongrád Megyei Hírlapban is írtak az borzalmas gyilkossági ügyről.