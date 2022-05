Dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger az elmúlt hetekben több videofelvételt és képet is megosztott közösségi oldalán a Derkovits-lakótelep közterületeiről, elsősorban a Domus környékéről. „Dr. Károlyi Ákos jegyző úr gyors és hatékony intézkedésével kezdődött el az áldatlan állapotok felszámolása. Megszüntették a beküldött fényképeimen, a jegyző úr levelében ‚rendkívül szemetesnek’ nevezett állapotot, a térkőburkolat javítását pedig megrendelték a Szova Zrt.-nél” – írta bejegyzésében a blogger. Dr. Szendrő-Németh Tamás kitért arra is, hogy levele nyomán a Szompark Kft. elszállította a faágakat a Perintparti sétánytól. A Domusnál lévő zöldszigetek növénypótlása érdekében pedig felvette már a kapcsolatot a város főkertészével, hogy az Örökzöld Kertészet által felajánlott öt fát mihamarabb elültethessék közterületen. Szendrő Facebook-bejegyzésében ezúttal is élesen bírálta az elhanyagolt körzetek képviselőit, akik szerinte „a több tíz éve fennálló problémák megoldása helyett szelfizgetnek, Facebookon okoskodnak”.