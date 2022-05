Az eseményen tiszteletét tette Hollósi Gábor rendőr ezredes, az iskola igazgatója is. A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola másodikos osztálya gazdag program részese lehetett, hiszen protektorba öltözött diákok, egy lovas egység, illetve kutyás rendőrök mutattak be rendkívül látványos gyakorlatot. A kicsit sem megszeppent gyereksereg beülhetett a rendőrautókba, kézbe vehette a gumibotot, beszélgethetett a rendőrnek tanulókkal, valamint a már végzett rendőrökkel. A gyerekeket visszavárják a rendészeti iskolába a jól sikerült közös program után, amely nemcsak a kisiskolásoknak, hanem a vendéglátóknak is boldog perceket okozott.