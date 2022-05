Repülők, harci járművek, polgári járművek, hajók, helikopterek népesítették be az asztalokat a művelődési központ aulájában. Elfértek: az egynapos eseményen több mint háromszáz pontos, aprólékos munkával megépített makettet láthatott a közönség. Az ország huszonnégy településéről érkeztek versenyzők és kiállítók. Két év kihagyás után találkozhattak a kiállítók a közönséggel – és ez az „éhség” meg is látszott a nagy érdeklődésen. Több olyan kiállító is érkezett, aki először mutatkozott be a celldömölki versenyen. Sok gyerek is kiállított és versenyzett. Az eseményen a klubtagok megemlékeztek dr. Szandi Tamás tagtársukról, aki tavaly hunyt el. A délutáni díjátadón Fehér László polgármester örömmel konstatálta, hogy két év után ismét megrendezhették ezt a nagy hagyományú, rendszerint élénk érdeklődéssel kísért kiállítást. A polgármester kiemelte: a jövőt tekintve bizakodásra adhat okot, hogy több gyermek is megmérette magát a celldömölki makettversenyen.