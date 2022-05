Még 2020 júniusában fogadta el egyhangúlag Szombathely MJV képviselő-testülete a "Vigyázzunk együtt Szombathelyre!" szemléletformáló programot, mely 2021-ben is folytatódott - olvasható a Polgármesteri Hivatal lapunkhoz eljuttatott közleményében. Ennek keretein belül zajlik idén is a város nagytakarítása, június 3-án pénteken (kedvezőtlen időjárás esetén későbbi időpontban). Akárcsak a tavalyi évben, most is önkéntes alapon a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati tulajdonú cégek foglalkoztatottjai, civil szervezetek, és a Polgármesteri Hivatal munkatársai vesznek rész az akcióban. A takarításhoz a szombathelyiek is csatlakozhatnak, a szükséges eszközöket kesztyűt, kukászsákokat az adott helyszíneken, a szemétszedések kezdetkor tudják átvenni.

Forrás: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala